امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في الدوحة بقطر

امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في الدوحة في قطر ، وتقدم وكالة فلسطين اليوم الامساكية لتوضح مواعيد الصلاة الخمس والافطار والسحور ، وفي هذه الاثناء يستعد المسلمون لاستقبال الشهر الكريم والفضيل والاستعداد للتقرب من الله عزوجل عبر الطاعات والعبادات .

اهتمام المسلمون يتواصل مع اقتراب شهر رمضان للبحث عن امساكية شهر رمضان ، حيث يشهد محرك جوجل عمليات بحث عالية بشأن امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في الدوحة ، وهو ما سنتعرف عليه هنا ، إضافة إلى موعد شهر رمضان 2021 في قطر وفق الحسابات الفلكية ، علمًا ن العد التنازلي قد بدأ لقدوم الشهر .

موعد شهر رمضان المبارك 2021 في قطر :

خبراء الفلك يتوقعون أن يكون شهر رمضان المقبل 2021 في قطر يوم الاثنين 12 أبريل 2021 .

علمًا أن هذه التوقعات التقديرية تكون قريبة جدًا عن الموعد الذي يتم تحديده بعد رؤية الهلال ، وقد تفلح بذلك.

أمساكية شهر رمضان 2021 في الدوحة :

امساكية شهر رمضان في الدوحة 2021:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 03:57 ص 05:21 ص 11:42 ص 03:11 م 06:03 م 07:33 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 03:56 ص 05:20 ص 11:42 ص 03:11 م 06:04 م 07:34 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 03:55 ص 05:19 ص 11:41 ص 03:11 م 06:04 م 07:34 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 03:54 ص 05:18 ص 11:41 ص 03:11 م 06:05 م 07:35 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:53 ص 05:17 ص 11:41 ص 03:11 م 06:05 م 07:35 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:51 ص 05:16 ص 11:41 ص 03:10 م 06:06 م 07:36 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:50 ص 05:15 ص 11:40 ص 03:10 م 06:06 م 07:36 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:49 ص 05:14 ص 11:40 ص 03:10 م 06:07 م 07:37 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:48 ص 05:13 ص 11:40 ص 03:10 م 06:07 م 07:37 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:47 ص 05:12 ص 11:40 ص 03:09 م 06:07 م 07:37 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:46 ص 05:11 ص 11:40 ص 03:09 م 06:08 م 07:38 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:45 ص 05:11 ص 11:40 ص 03:09 م 06:08 م 07:38 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:44 ص 05:10 ص 11:39 ص 03:09 م 06:09 م 07:39 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:43 ص 05:09 ص 11:39 ص 03:08 م 06:09 م 07:39 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:42 ص 05:08 ص 11:39 ص 03:08 م 06:10 م 07:40 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:41 ص 05:07 ص 11:39 ص 03:08 م 06:10 م 07:40 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:40 ص 05:07 ص 11:39 ص 03:08 م 06:11 م 07:41 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:39 ص 05:06 ص 11:39 ص 03:07 م 06:11 م 07:41 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:38 ص 05:05 ص 11:38 ص 03:07 م 06:12 م 07:42 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:37 ص 05:04 ص 11:38 ص 03:07 م 06:12 م 07:42 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:36 ص 05:04 ص 11:38 ص 03:07 م 06:13 م 07:43 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:35 ص 05:03 ص 11:38 ص 03:07 م 06:13 م 07:43 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:34 ص 05:02 ص 11:38 ص 03:06 م 06:14 م 07:44 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:33 ص 05:01 ص 11:38 ص 03:06 م 06:14 م 07:44 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:32 ص 05:01 ص 11:38 ص 03:06 م 06:15 م 07:45 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:31 ص 05:00 ص 11:38 ص 03:06 م 06:16 م 07:46 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:31 ص 05:00 ص 11:38 ص 03:06 م 06:16 م 07:46 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:30 ص 04:59 ص 11:38 ص 03:05 م 06:17 م 07:47 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:29 ص 04:58 ص 11:38 ص 03:05 م 06:17 م 07:47 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:28 ص 04:58 ص 11:38 ص 03:05 م 06:18 م 07:48 م