امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في الدوحة بقطر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:47 م
22 مارس 2021
امساكية شهر رمضان في الدوحة.png
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امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في الدوحة في قطر ، وتقدم وكالة فلسطين اليوم الامساكية لتوضح مواعيد الصلاة الخمس والافطار والسحور ، وفي هذه الاثناء يستعد المسلمون لاستقبال الشهر الكريم والفضيل والاستعداد للتقرب من الله عزوجل عبر الطاعات والعبادات .

اهتمام المسلمون يتواصل مع اقتراب شهر رمضان للبحث عن امساكية شهر رمضان ، حيث يشهد محرك جوجل عمليات بحث عالية بشأن امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في الدوحة ، وهو ما سنتعرف عليه هنا ، إضافة إلى موعد شهر رمضان 2021 في قطر وفق الحسابات الفلكية ، علمًا ن العد التنازلي قد بدأ لقدوم الشهر .

 موعد شهر رمضان المبارك 2021 في قطر :

خبراء الفلك يتوقعون أن يكون شهر رمضان المقبل 2021 في قطر يوم الاثنين 12 أبريل 2021 .

علمًا أن هذه التوقعات التقديرية تكون قريبة جدًا عن الموعد الذي يتم تحديده بعد رؤية الهلال ، وقد تفلح بذلك.

أمساكية شهر رمضان 2021 في الدوحة :

 

امساكية شهر رمضان في الدوحة.png

امساكية شهر رمضان في الدوحة 2021: 

 

اليوم    رمضان ميلادي صلاة الفجر    الشروق صلاة الظهر    صلاة العصر   صلاة المغرب  صلاة العشاء

الثلاثاء 1      13 أبريل، 2021      03:57 ص    05:21 ص    11:42 ص    03:11 م      06:03 م        07:33 م

الأربعاء 2      14 أبريل، 2021      03:56 ص    05:20 ص    11:42 ص    03:11 م      06:04 م        07:34 م

الخميس        3      15 أبريل، 2021      03:55 ص    05:19 ص    11:41 ص    03:11 م      06:04 م        07:34 م

الجمعة 4      16 أبريل، 2021      03:54 ص    05:18 ص    11:41 ص    03:11 م      06:05 م        07:35 م

السبت  5      17 أبريل، 2021      03:53 ص    05:17 ص    11:41 ص    03:11 م      06:05 م        07:35 م

الأحد   6      18 أبريل، 2021      03:51 ص    05:16 ص    11:41 ص    03:10 م      06:06 م        07:36 م

الأثنين  7      19 أبريل، 2021      03:50 ص    05:15 ص    11:40 ص    03:10 م      06:06 م        07:36 م

الثلاثاء 8      20 أبريل، 2021      03:49 ص    05:14 ص    11:40 ص    03:10 م      06:07 م        07:37 م

الأربعاء 9      21 أبريل، 2021      03:48 ص    05:13 ص    11:40 ص    03:10 م      06:07 م        07:37 م

الخميس        10     22 أبريل، 2021      03:47 ص    05:12 ص    11:40 ص    03:09 م      06:07 م        07:37 م

الجمعة 11     23 أبريل، 2021      03:46 ص    05:11 ص    11:40 ص    03:09 م      06:08 م        07:38 م

السبت  12     24 أبريل، 2021      03:45 ص    05:11 ص    11:40 ص    03:09 م      06:08 م        07:38 م

الأحد   13     25 أبريل، 2021      03:44 ص    05:10 ص    11:39 ص    03:09 م      06:09 م        07:39 م

الأثنين  14     26 أبريل، 2021      03:43 ص    05:09 ص    11:39 ص    03:08 م      06:09 م        07:39 م

الثلاثاء 15     27 أبريل، 2021      03:42 ص    05:08 ص    11:39 ص    03:08 م      06:10 م        07:40 م

الأربعاء 16     28 أبريل، 2021      03:41 ص    05:07 ص    11:39 ص    03:08 م      06:10 م        07:40 م

الخميس        17     29 أبريل، 2021      03:40 ص    05:07 ص    11:39 ص    03:08 م      06:11 م        07:41 م

الجمعة 18     30 أبريل، 2021      03:39 ص    05:06 ص    11:39 ص    03:07 م      06:11 م        07:41 م

السبت  19     01 مايو، 2021       03:38 ص    05:05 ص    11:38 ص    03:07 م      06:12 م        07:42 م

الأحد   20     02 مايو، 2021       03:37 ص    05:04 ص    11:38 ص    03:07 م      06:12 م        07:42 م

الأثنين  21     03 مايو، 2021       03:36 ص    05:04 ص    11:38 ص    03:07 م      06:13 م        07:43 م

الثلاثاء 22     04 مايو، 2021       03:35 ص    05:03 ص    11:38 ص    03:07 م      06:13 م        07:43 م

الأربعاء 23     05 مايو، 2021       03:34 ص    05:02 ص    11:38 ص    03:06 م      06:14 م        07:44 م

الخميس        24     06 مايو، 2021       03:33 ص    05:01 ص    11:38 ص    03:06 م      06:14 م        07:44 م

الجمعة 25     07 مايو، 2021       03:32 ص    05:01 ص    11:38 ص    03:06 م      06:15 م        07:45 م

السبت  26     08 مايو، 2021       03:31 ص    05:00 ص    11:38 ص    03:06 م      06:16 م        07:46 م

الأحد   27     09 مايو، 2021       03:31 ص    05:00 ص    11:38 ص    03:06 م      06:16 م        07:46 م

الأثنين  28     10 مايو، 2021       03:30 ص    04:59 ص    11:38 ص    03:05 م      06:17 م        07:47 م

الثلاثاء 29     11 مايو، 2021       03:29 ص    04:58 ص    11:38 ص    03:05 م      06:17 م        07:47 م

الأربعاء 30     12 مايو، 2021       03:28 ص    04:58 ص    11:38 ص    03:05 م      06:18 م        07:48 م

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