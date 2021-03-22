ضجة بشأن ما قاله الملياردير "مايويدز" بأنه لا يستطيع اطعام عائلته!

أثارت التصريحات التي اطلقها الملياردير "مايويدز" أفضل الملاكمين في التاريخ بشأن انه لا يمكنه اطعام عائلته ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انه يمتلك 700 مليون دولار .

"فلويد مايويذر" أفضل الملاكمين في التاريخ ، فهو بمدى شغفه في إظهار المستوى الثريّ وغريب الأطوار لحياته، من المجوهرات المليئة بالألماس والساعات الحصرية وحزم والمال، وهي حقيقة أكسبته الكثير من الانتقادات.

وجديد بطل العالم السابق ما قاله في بودكاست "الحقيقة أنني أتحدث عن المال، ولكن ذلك لا يجعلني شخصاً سيئاً"، وأضاف "أحب أن أحصل على الأشياء الجيدة في الحياة، فأنا أكسب المال، وأحب أن أطعم عائلتي، ولا يمكنني إطعام عائلاتنا فقط بالكلام".

وتابع "لقد وضعنا المال فيما يتيح لنا الحصول على أفضل الأشياء في الحياة، حتى نتمكن من السفر والاستمتاع والعيش وتجربة أشياء مختلفة، وعندما يمكنك كسب الكثير من المال، يمكنك فعل هذه الأشياء".

وللتذكير، فإن ثروة فلويد تزيد عن 700 مليون دولار، وهو الذي منح قبل أشهر هدية لحفيده الحديث الولادة إصداراَ محدوداَ ومكلفاَ للغاية من ساعات رولكس.