كوخافي: فتح تحقيق ضد "جيش الإحتلال" خط أحمر

كوخافي: فتح تحقيق "للجيش الاسرائيلي" خط أحمر

هاجم أفيف كوخافي رئيس الأركان بالجيش "الإسرائيلي"، امس الأحد، محكمة الجنايات الدولية ونيتها فتح تحقيق في جرائم حرب ، معتبراً ان "قرار المدّعية الدولية في المحكمة الجنائيّة الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضدّ إسرائيل والجيش الإسرائيلي هو "خطّ أحمر تم اجتيازه".

وتابع " جاء ذلك خلال حفل تنصيب قائد جديد للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي من يعتقد بمنعنا من قصف صواريخ داخل مساحة مبنيّة، يتخلّى عن مواطنينا داخل مساحتنا المبنيّة... من يتجاهل تعقيدات الحروب الجديدة يعمّق إرساء الإرهاب، ومن يرفض الاعتراف بالواقع المتغيّر ومواءمة التفسير القضائي له – يضرّ بالقيم الكونية والحقّ بالدفاع – ومن يعتقد بهذا، لن يردعنا".

في ذات الصدد، زعم كوخافي أن من فتح التحقيق "منفصل عن تعقيدات حروب الحاضر".

وتسلمت إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، رسالة من بنسودا، بشأن التحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية أنّ الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، واحتوت على تفاصيل ثلاثة مواضيع تعتزم المدعية التحقيق فيها، وهي: العدوان على غزة عام 2014، استهداف المشاركين في مسيرات العودة والمستوطنات.

أوصى المجلس بـ: إدارة حذرة في كل ما يتعلّق بالبناء في المستوطنات، وبعدم إخلاء خان الأحمر، وتمرير رسالة للعالم أنّ هناك فرصة لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيّين، بحسب القناة 12 العبرية.