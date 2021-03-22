بالفيديو ماذا قال أشتية بشأن الحالة الوبائية في مستهل الجلسة الحكومية؟

طالب رئيس الوزراء حكومة رام الله محمد اشتية اليوم الاثنين 22/3/2021، المواطنين إلى ضرورة الاستمرار بالالتزام بالكمامة، والتباعد الاجتماعي، واحترام الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، للوقاية وللحد من انتشار فيروس كورونا، رغم اطلاق حملة التطعيم يوم امس ضد فيروس "كورونا".

وأوضح اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، أن الإجراءات قد تم اتخاذها بالتشاور مع لجنة الطوارئ، ومجلس الوزراء، والمحافظين، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن التطعيم مهم، ولكن الالتزام بالإجراءات مهم أيضا.

وثمّن رئيس الوزراء صمود أبناء شعبنا المدافعين عن أرضهم في مواجهة الاستيطان، مقدما التعازي لعائلة الشهيد عاطف حنايشة الذي قضى برصاص الاحتلال وهو يدافع عن أرضه، في بيت دجن شرق نابلس.

وفيما يتعلق بالدفع الالكتروني خلال الأشهر المقبلة، أشار إلى الحكومة تعمل من أجل التحول الرقمي، ولذلك يتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر مع شركات الاتصالات على تخفيض الأسعار، بما يتيح استخدام خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما هو أرخص وأسرع وأكثر جودة، معربا عن أمله أن يكون هذا التخفيض ملموسا لدى المواطنين، ويعكس نفسه بشكل إيجابي.

وعن انتخابات الكنيست المقرر اجراؤها غدا الثلاثاء، قال اشتية: نعتبر هذه الانتخابات شأنا داخليا، إلا أن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا، والأحزاب تتنافس على ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، وعليه ندين هذه الحملات المسعورة ضد أرضنا ومقدساتنا وشعبنا، ونطالب العالم أن يتحرك لوقف كل هذه الانتهاكات.

وفي سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء ما تعرض له وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي من مضايقات والوفد المرافق له عقب عودته من لقاء المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مؤكدا ان هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها.

وأشار اشتية أن مجلس الوزراء سيستكمل اليوم نقاش موازنة عام 2021، موضحا أن الخصومات الإسرائيلية التي كانت 41 مليون شيقل شهريا ومتعلقة برواتب الأسرى قد زادت لتصبح 52 مليون شيقل شهريا، بعد ان تم إضافة رواتب الشهداء والجرحى.

وبهذا الخصوص، أعرب عن أمله بعودة المساعدات العربية والدولية الأخرى بما فيها الأميركية، وذلك لمواجهة العجز المذكور في الموازنة، والذي قد يصل إلى أكثر من مليار دولار على مدار عام 2021.