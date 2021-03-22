"الجهاد الإسلامي" و"الصاعقة" تدعوان "الأونروا" للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين

دعا ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، وأمين سر منظمة الصاعقة في لبنان وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث أحمد الشيخ اليوم الاثنين 22/3/2021، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للمسارعة إلى القيام بالواجبات المنوطة بها، وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لأهلنا في لبنان، والبحث عن المزيد من مصادر التمويل لإغاثة شعبنا الفلسطيني، وليس الدفع باتجاه تقليص الخدمات للاجئين

وطالب عطايا والشيخ خلال اجتماع مشترك، بضرورة وقف الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام للأونروا المتعلقة بتقليص الخدمات المقدمة لشعبنا بنسبة 10%، ولا سيما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعاني منها اللاجئون في لبنان لا تخفى على أحد.

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع المعيشية والصحية الصعبة في المخيمات الفلسطينية، في ظل تقصير الأونروا في تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وربط خدماتها الاجتماعية بإجراء بصمة العين.

وأكد الطرفان على ضرورة حفظ أمن المخيمات الفلسطينية، وعدم السماح بأيّة خروقات أمنية في المخيمات تضر بشعبنا وقضيته الوطنية.

وأشار الجانبان إلى ان نتائج حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لم ترتقِ إلى آمال الشعب الفلسطيني بالتفاهم حول مرجعية فلسطينية وبرنامج سياسي أساسه المقاومة، وإجراء انتخابات مجلس وطني يمثل الجميع بعيداً عن مخرجات "أوسلو" وقيوده، لإعادة بناء منظمة التحرير وإصلاحها وسحب اعترافها بالكيان الصهيوني، وتفعيل المقاومة بكل أشكالها حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.