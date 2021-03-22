القدرة : المؤشرات تنذر بحالة الخطر واجراءات مشددة قد نشهدها الفترة المقبلة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة اليوم الاثنين 22/3/2021 انه ومنذ بداية شهر
مارس كان هناك تذبذب في المنحنى الوبائي لاسيما الأيام الثلاثة الأخيرة خاصةً الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية.
وقال القدرة خلال تصريحات لإذاعة القدس أن المؤشرات تنذر بحالة الخطر ، وان ان قطاع غزة قد دخل فعلاً في موجة ثانية جديدة من الوباء ، موضحاً ان ارتفاع الأرقام لم يشكل خطورة على القطاع الصحي حيث لازال في إطار المنظومة الصحية والمتابعة الميدانية.
وبين القدرة انه الفترة المقبلة ربما تشهد مزيداً من الإجراءات المشددة سواءً على المعابر أو داخل المجتمع ، معتبراً ان الأمر يحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام بإجراءات السلامة والوقاية حتى نصل إلى بر الأمان خلال الأيام القادمة.
واوضح "لمسنا أن هناك تراجع في قطاع غزة من الالتزام بإجراءات الوقاية كتوجه المواطنين إلى بيوت العزاء والأفراح والأسواق وهذا ما زاد من نسبة الإصابة بالمرض.
وتابع : قطاع غزة قطع شوطاً كبيراً في انخفاض حدة الإصابات, حيث كانت النسبة تصل إلى معدل 2 إلى 3% من حجم العينات التي يتم فحصها.
وأكد :"نحن أمام فرصة إعطاء التطعيم لكبار السن والمرضى ما سيخفض حجم الإصابات بالمرض لاسيما وأن أعداد الوفيات والإصابات من كبار السن ، مشيرا ان عدد المطعمين من لقاح كورونا إلى 11700 في قطاع غزة من المواطنين سواءً من الكوادر الطبية أو المرضى أو المواطنين.
ودعا من يفوق عمره عن 60 عاماً التوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح مباشرة.
ويشار الى ان قطاع غزة سجل 6 وفيات و358 إصابة بفيروس كورونا ، لتكون الاصابات هي الاعلى منذ اسابيع.