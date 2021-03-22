القدرة : المؤشرات تنذر بحالة الخطر واجراءات مشددة قد نشهدها الفترة المقبلة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة اليوم الاثنين 22/3/2021 انه ومنذ بداية شهر

مارس كان هناك تذبذب في المنحنى الوبائي لاسيما الأيام الثلاثة الأخيرة خاصةً الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية.

وقال القدرة خلال تصريحات لإذاعة القدس أن المؤشرات تنذر بحالة الخطر ، وان ان قطاع غزة قد دخل فعلاً في موجة ثانية جديدة من الوباء ، موضحاً ان ارتفاع الأرقام لم يشكل خطورة على القطاع الصحي حيث لازال في إطار المنظومة الصحية والمتابعة الميدانية.

وبين القدرة انه الفترة المقبلة ربما تشهد مزيداً من الإجراءات المشددة سواءً على المعابر أو داخل المجتمع ، معتبراً ان الأمر يحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام بإجراءات السلامة والوقاية حتى نصل إلى بر الأمان خلال الأيام القادمة.

واوضح "لمسنا أن هناك تراجع في قطاع غزة من الالتزام بإجراءات الوقاية كتوجه المواطنين إلى بيوت العزاء والأفراح والأسواق وهذا ما زاد من نسبة الإصابة بالمرض.

وتابع : قطاع غزة قطع شوطاً كبيراً في انخفاض حدة الإصابات, حيث كانت النسبة تصل إلى معدل 2 إلى 3% من حجم العينات التي يتم فحصها.

وأكد :"نحن أمام فرصة إعطاء التطعيم لكبار السن والمرضى ما سيخفض حجم الإصابات بالمرض لاسيما وأن أعداد الوفيات والإصابات من كبار السن ، مشيرا ان عدد المطعمين من لقاح كورونا إلى 11700 في قطاع غزة من المواطنين سواءً من الكوادر الطبية أو المرضى أو المواطنين.

ودعا من يفوق عمره عن 60 عاماً التوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح مباشرة.

ويشار الى ان قطاع غزة سجل 6 وفيات و358 إصابة بفيروس كورونا ، لتكون الاصابات هي الاعلى منذ اسابيع.