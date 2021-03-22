امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في القدس ، ويبحث الناس عن امساكية رمضان للتعرف على أوقات الصلاة الخمس وموعد السحور والافطار وصلاة الفجر والمغرب، مع قرب شهر رمضان المبارك 2021.

ولقد شهد موقع جوجل والتواصل الاجتماعي عمليات بحث عالية عن امساكية شهر رمضان 2021 في القدس ، إضافة إلى موعد بداية أول يوم لشهر رمضان.

موعد شهر رمضان المبارك 2021 -1442هـ

وقالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، في بيان لها، الأحد الماضي، إن الحسابات الفلكية، تشير إلى أن شهر رمضان2021 في فلسطين، سيبدأ يوم الثلاثاء، الموافق الثالث عشر من شهر نيسان/أبريل القادم.

وتوضح الجمعية إلى ان هلال شهر رمضان للعام 1442 هجرية سيولد فجر يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر نيسان/أبريل في تمام الساعة 05:31 بالتوقيت المحلي لفلسطين وهو يوم التحري، وستغيب الشمس في مدينة القدس في هذا اليوم في تمام الساعة 07:06 مساءً، وسيغيب القمر في تمام الساعة 07:28 مساءً، وبالتالي يكون مكثه 22 دقيقة، ورغم ذلك ستكون رؤية الهلال في هذا من فلسطين غير ممكنة وصعبة، سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال وقربه من الأفق.

خبراء في علم الفلك يتوقعون بأن موعد شهر رمضان الجديد سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 ، في حين لا تتعمد الدول الإسلامية على مجال الفلك إلا أنها تأخذه من الناحية التقريبية.

علمًا أن الدول الإسلامية تعتمد في معرفة موعد شهر رمضان خلال الرؤية الشرعية ورؤية الهلال بالعين المجردة .

كما ستبدأ الدول الاسلامية بعلمية تحري هلال رمضان 2021-1442 بعد مغيب شمس يوم الأحد 29-شعبان-1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م لتحديد ما اذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان أم أنه سيكون أول أيام رمضان 2021-1442 ، والله تعالى أعلا وأعلم .

فضائل صيام شهر رمضان :

فضل أول ليلة في صيام رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادى مناد كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ".

الصيام في رمضان تفتح له أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين".

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امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في القدس :

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