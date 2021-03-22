تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة الجديد 2021 على نايل سات

برز اسم قناة الجزيرة الرياضية، كأحد القنوات المتصدرة على محركات البحث الشهيرة والتي ابرزها قوقل، ويبحث المستخدمون عن ردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة الجديد 2021 على النايل سات وعرب سات، وتعتبر مجموعة قنوات الجزيرة الرياضية من القنوات الرياضية المجانية والمميزة التي تعرض محتوى رياضي مميز وحصري، وننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد القناة على نايل سات وعرب سات، كما ننشر لكم طريقة استقبال التردد على التلفاز.

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة

تصنف قناة الجزيرة الرياضية الجديدة كإحدى قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية، والتي هي سلسلة من القنوات المتخصصة في إذاعة مباريات وأخبار الرياضة على القمر الصناعي النايل سات، ولها جمهور كبير من المتابعين لتوفيرها محتوى متميز يجذب الكثير من الأفراد، ووفق المعطيات واحصائيات البحث فقد حققت القناة شهرة واسعة على جميع المستويات في وقت قصير، واستمرت القناة في التفوق في تقديم محتوى مميز للرياضات المنتشرة خاصة رياضة كرة القدم.

قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة

وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة الجديد 2021، وطريقة ضبط القناة على اجهزة الاستقبال، كما تعرفنا على أشهر البرامج المعروضة على القناة.

يمكن متابعة قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات على التردد التالية.

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة نايل سات

لمتابعة قناة الجزيرة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات يجب استقبال التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال والاستمتاع بمشاهدة أحدث المباريات الرياضية والأخبار الحصرية، والتردد الخاص بالقناة هو:

التردد: 12604.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة عرب سات

يمكن استقبال قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تثبيت التردد التالي على جهاز الاستقبال:

التردد: 11566.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة الجزيرة الرياضية

تعرض قناة الجزيرة الرياضية عدداً من البرامج المختلفة والمتنوعة والتي من أبرزها ما يأتي:

برنامج ستوديو الدوري القطري.

برنامج ملاعب أوروبية.

برنامج الحكم الخامس.

حصيلة الدوري البرتغالي.

البرنامج التحليلي ستوديو الأبطال.

برنامج حصيلة الدوري الإسباني.

مجلة كرة المضرب.

برنامج ثلاثون دقيقة كالشيو.

سؤال في الرياضة.

برنامج النشرة الاقتصادية.

برنامج الميدان والمضمار.

برنامج مشروع معلق.

برنامج مشروع معلق.

برنامج عالم السلة.

برنامج عالم التنس.

طريقة ضبط تردد الجزيرة الرياضية المفتوحة

يستطيع جميع الأشخاص ضبط تردد القناة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التأكد من تشغيل جهاز الاستقبال (الريسيفر) على شاشة التلفاز.

النقر على زر Menu في جهاز التحكم عن بعد الخاص بمستقبل القنوات.

النقر على كلمة options أو خيارات.

الضغط على Installation أو تثبيت.

النقر على Maual Instalaation أو تثبيت يدوي.

تحديد القمر الصناعي وهي Nilesat.

إدخال تردد القناة وهو 12604.

تحديد الاستقطاب رأسي v.

كتابة معدل الترميز وهو 27500.

إضافة معدل تصحيح الخطأ وهو 5/6.0.

النقر على علامة Ok.

ثم النقر على بحث أو مسح أو search.

بعد انتهاء البحث يجب النقر على save أو حفظ من أجل تسجيل القناة