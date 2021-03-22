سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين - صعود في السوق السوداء

صعد سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الاثنين 22/3/2021، بواقع 40 ليرة، في السوق السوداء، بينما شهد سعر الدولار في سوريا استقراراً في البنوك.

كما تراجع سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الإثنين، مقابل اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وزاد سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم في السوق الموازية إلى 4270 ليرة للشراء و4390 ليرة للبيع، مقابل 4230 ليرة للشراء و4330 ليرة للبيع، أمس.

بينما استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء "كوفيد- 19". كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.

وزاد سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 5098 ليرة للشراء و5246 ليرة للبيع، مقابل 5050 ليرة للشراء و5174 ليرة للبيع، أمس.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية إلى 5913 ليرة للشراء و6089 ليرة للبيع، مقابل 5857 ليرة للشراء و6006 ليرة للبيع، أمس.

وزاد سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية إلى 1136 ليرة للشراء و1171 ليرة للبيع، مقابل 1126 ليرة للشراء و1155 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء إلى 1160 ليرة للشراء و1195 ليرة للبيع، مقابل 1149 ليرة للشراء و1179 ليرة للبيع، الأحد.

وقفز سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية إلى 14137 ليرة للشراء و14560 ليرة للبيع، مقابل 14004 ليرة للشراء و14361 ليرة للبيع، أمس.