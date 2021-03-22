بالتفاصيل: لماذا تأَجلَت زيارة نتنياهو إلى الإمارات وما الذي أزعج ابن زايد؟

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 22/3/2021، تفاصيل دقيقة عن حيثيات تأجيل زيارة رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو إلى الإمارات أربع مرات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، التي كشفت لأول مرة عن تأجيل زيارة نتنياهو للإمارات والتي جرى الإعداد لها في مطلع أبريل/ نيسان القادم: أن كافة محاولة ترتيب زيارة كهذه تعثرت قبيل الانتخابات "الإسرائيلية".

ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو وبعد تعثر زيارته إلى الإمارات قبل الانتخابات، عَرَض على ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد أن تستضيف الإمارات مراسم توقيع اتفاقية التطبيع بين "إسرائيل" والسودان المقررة في مطلع أبريل/ نيسان المقبل.

وقال الموقع:"إن بن زايد رحب بالفكرة وأبدى استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاقية التطبيع وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين السودان و"إسرائيل"، ولكنه اشترط حضورًا أمريكيًا رفيع المستوى لهذه المراسم."

وعرض الإماراتيون الفكرة على البيت الأبيض، فوافقت الإدارة الأمريكية على انتداب شخصية رفيعة لهذه المراسم إذ من المحتمل أن يكون وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، غير أن الإدارة الامريكية أصرت على أن يتم تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

إلا أن الإماراتيين أبلغوا الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بأنهم قرروا تأجيل هذه القمة إلى أجل غير مسمى، بعد أن لاحظوا كيف يحاول نتنياهو استغلال العلاقات مع الإمارات في حملته الانتخابية، وفق موقع "والا".

وأضاف الموقع العبري أن مراسم التوقيع على الاتفاقية الإسرائيلية السودانية في الإمارات ستتم في وقت ما، ولكن بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وبعد أن يصبح المشهد السياسي في إسرائيل أوضح.