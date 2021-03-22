رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021 في مصر

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021 ، مع اقتراب الموعد المحدد لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مصر لجأت وزارة التربية والتعليم بمصر لوضع رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا0

وكالة "فلسطين اليوم" ستقوم بإرفاق رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021 ، وفي الفترة الأخيرة وفرت الحكومة المصرية وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعًا إلكترونيًا يستطيع الطلاب من خلاله زيارة الموقع للحصول على الكود الخاص به.

رابط الاستعلام وفقا لوزارة التربية والتعليم يمكن كل طالب من التسجيل لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن طريق الإنترنت بعد الحصول على الكود الخاص به، وعملت الوزارة على تطبيق نظام التعليم الإلكتروني " أون لاين " ومن خلاله يمكن جميع الطلبة أداء الاختبارات إلكترونيًا.

وتحاول وزارة التربية والتعليم المصرية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، في إطار الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين من الإصابة بعدوى كورونا المعروفة علميًا بـ"كوفيد-19"، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق موقع إلكترونيًا للطلاب، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء " مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي.

وعن طريقة استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2021 :

ولقد ارفقنا لحضراتكم رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي ، وهي على النحو التالي:

أولاً: يقوم الطالب بالدخول أولًا على موقع وزارة التربية والتعليم وهو كالتالي: http:studea.emis.gov.eg

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية يترتب على الطالب ان يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به كما هو مدون بشهادة الميلاد.

ثالثًا: على الطالب أن يدون اسم المحافظة التابع لها، ثم يكتب الطالب تاريخ ميلاده.

رابعًا: بترتب على الطالب يبدأ بتحديد نوعه إذا كان ذكر أو مؤنث.

سادسًا: ويمكنك للطالب الدخول وبعدها كتابة كلمة المرور.

وفي نهاية المقالة التي كتبها موقع فلسطين اليوم حول رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021 ، قد نال اعجابكم ، وندعوكم إلى مشاركتها للجميع حتى يستفيد الطالبة منها ويتمكنوا من الدخول على الرابط .

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