ارتفاع ملحوظ: 6 حالات وفاة بفيروس كورونا و(358) إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

ارتفعت اليوم الاثنين 22/3/2021 حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، حيث بلغ 6 حالات وفاة و(358) إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الصحة أجرت 2576 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الموجز أن الوزارة سجلت ( 358 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت الوزارة تعافي 156 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 59330 إصابة، فيما بلغ اجمالي الحالات النشطة 3100 حالة، واجمالي المتعافين 55642 حالة، واجمالي الوفيات 588 حالة وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 116 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 68 حالة.