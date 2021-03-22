صحيفة "إسرائيلية": عودة الاتصالات مع حركة حماس لإتمام صفقة تبادل للأسرى

أكد موقع واللا "الاسرائيلي" صباح اليوم الاثنين 22/3/2021 عودة الاتصالات بين "إسرائيل" وحركة حماس في قطاع غزة لإتمام صفقة تبادل أسرى .

واشار الموقع الى تجدد الاتصالات غير المباشرة بين حركة حماس والجيش "الاسرائيلي" خلال الأسابيع الأخيرة، لبحث صفقة تبادل أسرى ، موضحاً ، إنّ الاتصالات تجري بوساطة جهات إقليميّة، بهدف استغلال الانتخابات في إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة للوصول إلى خطّة تتيح إرجاع الإسرائيليّين الأسرى في قطاع غزّة.

واوضح الموقع ان حركة حماس تصرّ على الإفراج عن أسرى نفذوا عمليات استشهادية، ومقاومين.