سعر الدولار مقابل الجنيه في السودان اليوم الإثنين

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه في السودان اليوم الاثنين 22/3/2021، استقراراً لدى تعاملات السوق الموازية السودانية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه السوداني في هذه السوق السوداء 382 جنيها، دون تغير عن أمس.

واستقر السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه لدى بنك السودان المركزي عند 378.43 جنيه للشراء و 380.32 جنيه للبيع، وهامش الربح 0.5% للبنوك والصرافات على ألا يتجاوز (سالب / موجب 5.0%).

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.

وأعلنت وزارة الطاقة والبترول في السودان، الأحد ، عن خطة لطرح 26 موقعا نفطيا أمام الاستثمار الأجنبي.

وقالت الوزارة السودانية، إنها قامت بتحديث خارطة المواقع النفطية تمهيدا لطرحها للاستثمار، مشيرة إلى انتهاء أمد بعض اتفاقيات الحقول وأيلولتها بالكامل للدولة.

وأوضحت من بين هذه المواقع (5) بحرية في المياه الإقليمية والمناطق الساحلية للبلاد في البحر الأحمر، و(21) في ولايات السودان المختلفة.

كما استقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) عند 456 جنيها.

فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 450.48 جنيه للشراء و452.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية عند مستوى 523 جنيها.

وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 524.58 جنيه للشراء و527.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 101 جنيه.

وسجل لدى البنوك الرسمية 100.91 جنيه للشراء و101.41 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية عند مستوى 102 جنيه.

فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 103.04 جنيه للشراء و103.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي 1252.25 جنيه للشراء و1258.51 جنيه للبيع.