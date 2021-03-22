في ذكرى استشهاده: حماس تستذكر الشيخ أحمد ياسين بالتأكيد على مبادئه

استذكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين 22/3/2021، مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، بالتأكيد على مبادئه.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي في الذكرى السابعة عشر لاستشهاد الشيخ ياسين:"إن حركة حماس تؤكد على المبادئ التي تركها الشيخ ياسين من بينها أن تطهير القدس من دنس الصهاينة المحتلين واجبٌ مقدسٌ على كل عربي ومسلم لتعود عربية إسلامية عاصمة لدولة فلسطين الحرة المستقلة."

وأكدت على أنه لا اعتراف بالاحتلال، ولا صلح معه، ولا تنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين ومقدساتها.

وأوضحت أن عودة اللاجئين حق مقدس لا مقايضة ولا مساومة عليه، والمقاومة مستمرة حتى يعودوا جميعًا إلى ديارهم، وأوطانهم التي هجروا منها.

وشددت على أن الأسرى سيعودون إلى بيوتهم أحرارًا رغم أنف الاحتلال، فهم أولادنا، ولن نقبل أن يظلوا خلف قضبان السجان المجرم.

وأشارت حركة حماس، إلى أن الوحدة القائمة على الشراكة في المؤسسة والبرنامج الوطني هدف سنظل نعمل من أجله حتى دحر الاحتلال وذيوله.

وكانت "إسرائيل" اغتالت الشيخ ياسين في 22/3/2004، بعد أن شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" هجوماً صاروخياً عليه وهو على كرسيه المتحرك بعد أداء صلاة الفجر بمسجد المجمع الإسلامي القريب من منزله.