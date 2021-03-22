سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 22/3/2021

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 مارس 2021، في البنك المركزي، واستقر في معظم البنوك.

ووفق البنك المركزي، زاد سعر الجنيه المصري أيضا أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، لكنه تراجع أمام الدينار الكويتي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) بقي سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وأمس الأول، ردت الحكومة المصرية، على ما تردد عن وجود قرار برفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز القادم.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

ووفق البيان، أشارت الوزارة إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وقالت الحكومة المصرية في بيان السبت إن البلاد لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي حتى نهاية يونيو/حزيران القادم.

وأضاف البيان أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الزيوت النباتية يكفي 4.8 شهر كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي بواقع 9.2 شهر.

والخميس الماضي، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، لتظل في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى 18.62 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.70 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، مقابل 21.81 جنيه للشراء و21.95 جنيه للبيع، الأحد.

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، أمس.