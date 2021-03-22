تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 22/3/2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 22/3/2021، حيث تأثرت بأداء السوق العالمي.

وبلغ سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 في المملكة 209.66 ريال (55.91 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 183.46 ريال (48.92 دولار)، بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 157.25 ريال (41.93 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 122.3 ريال (32.61 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم الإثنين، نحو 6525 ريالا (1740 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في السعودية نحو 1467.65 ريال (391.37 دولار).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.69% إلى 1733.2 دولار للأوقية (الأونصة) .

وتراجعت العقود الأمريكية تسليم يونيو/ حزيران المقبل بمقدار 0.42% لتسجل 1736.6 دولار للأوقية.

وقال روس نورمان المحلل المستقل إن "تصحيحا في عوائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وفي الواقع في مؤشر الدولار الأمريكي يقدم دفعة محدودة لأسعار الذهب، لكننا كنا هنا من قبل حول مستوى 1745 دولارا ولقي الذهب بعض المقاومة".