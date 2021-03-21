برشلونة يكسح ريال سوسيدان بستة أهداف

سجل نادي برشلونة ستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب أنويتا، في إطار الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب كامب نو قد انتهت بفوز البارسا (2-1).

د. 89 ميسي يسجل الهدف السادس لبرشلونة

د. 77 سوسيداد يسجل الهدف الأول.. والنتيجة 1-5

د. 71 برشلونة يسجل الهدف الخامس

د. 56 برشلونة يسجل الهدف الرابع

د. 53 برشلونة يسجل الهدف الثالث

د. 43 برشلونة يسجل الهدف الثاني

د. 37 برشلونة يسجل الهدف الأول.