ترامب يعتزم العودة لوسائل التواصل الاجتماعي بمنصته الخاصة

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفوكس نيوز اليوم الأحد إن ترامب يعتزم العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد أن علقت منصات تويتر وفيسبوك وغيرهما من المواقع حساباته على أثر هجوم السادس من يناير كانون الثاني على مبنى الكونغرس.

وأبلغ جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب لعام 2020، الشبكة بأن الرئيس السابق سيعود إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة جديدة خاصة به من شأنها “إعادة تعريف اللعبة بالكامل”.

ولم يقدم ميلر مزيدا من التفاصيل، ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من المسؤولين في منظمة ترامب.