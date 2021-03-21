فحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصر، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، فحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصر من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها المواطنون الآن في مصر، من اجل التعرف على مدى استحقاقهم وتمكنهم من الحصول وحدة سكنية( شقة) ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي المطروح من قبل القيادة العليا وبرعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصر

فحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصر

شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي، تتزايد عمليات البحث من قبل المواطنين في مصر، ممن قاموا بتقديم الطلبات لصندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان من أجل الحصول على وحدة سكنية مخفضة الأسعار، يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل من أجل توفير الحياه الكريمة لهم، ومساعدة نفي رفع العبء المالي الضخم عن المواطنين من مستحقي شقق الاسكان الاجتماعي.

فحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصر

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الاعلان 14

هذا وتشتمل شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الرابع على الوحدات السكنية متعددة المساحات ما بين 50-90 متر، مكونة من عدد 2 غرفة وصالةـ، أو عدد 3 غرف وصالة، على أن يتم تسليم تلك الوحدات السكنية خلال 36 شهر، بنظام التمويل العقاري الخاضع لنظام الأقساط التي يتم سدادها لمدة تصل حتى ثلاثون عاما.

فحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصر

وتقع تلك الوحدات السكنية في مناطق ومحافظات أسوان الجديدة والمنيا ومدينة العاشر من رمضان ومدينة سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة ومدينة العبور الجديدة وحدائق أكتوبر، ومدينة بدر وحدائق العاصمة.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

رابط صندوق التمويل العقاري اضغـــط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

طريقة الدخول إلى رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ندخل على رابط الاستعلام التابع للاسكان الاجتماعي.

نختار الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

ندخل الرقم القومي المكون من 14 رقم من اليسار إلى اليمين.

نضغط على تسجيل الدخول.

فحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصرفحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصرفحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصرفحص أسماء شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر- رابط الاستعلام shmff.gov.eg صندوق التمويل العقاري في مصر