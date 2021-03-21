الخارجية: إلغاء السفر ترانزيت من الجسر للمطار خميس كل أسبوع

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أنه تم إلغاء السفر ترانزيت من الجسر إلى المطار، يوم الخميس من كل أسبوع، بسبب حدوث عدد من المخالفات، وعدم تمكن السلطات المتخصصة من إعادة المخالفين إلى الضفة الغربية في اليوم التالي.

وأهابت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، بالمواطنين المسافرين ترانزيت التقيد التام بالاجراءات والبرتوكولات المعتمدة، خاصة التأكد من صحة وسلامة التقارير التي يحملونها عن نتيجة فحص الكورونا، حيث يجب أن تكون صحيحة تماما ومطابقة لنتيجة الفحص، ويمنع سفر كل من لا يحمل نتيجة فحص (PCR) سلبية معتمدة من مراكز وزارة الصحة الفلسطينية وإحدى مديرياتها.

وأشارت إلى أنه يمنع سفر كل من أصيب بالفيروس حتى لو مضى على فترة اصابته المدة القانونية للحجر ما لم يجري فحصا وتخرج نتيجته سلبية.