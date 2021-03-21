7 وفيات و367 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

سجلت السعودية، اليوم الأحد،7 حالات وفاة و367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما وصل مؤشر الحالات النشطة 4 آلاف حالة.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية وصلت لـ 367، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 385020 إصابة.

واستقر مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية عند مستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة، وبلغ هذا العدد 381 في 18 مارس، و391 في 19 مارس، و382 في 20 مارس.

وتواجه السعودية ارتفاعا تدريجيا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 3916 السبت إلى 3999 الأحد، بينما يبلغ عدد الإصابات الحرجة 584 حالة.

وأفادت وزارة الصحة برصد 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 6 حالات يوم 18 مارس و5 في 19 مارس و6 في 20 مارس، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6609 متوفين.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 374412 شخصا، بعد تسجيل 277 حالة شفاء جديدة.