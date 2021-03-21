رداً على عباس... نتنياهو يأمر الشاباك بسحب بطاقة VIP من المالكي

بعد رفض رئيس السلطة محمود عباس تهديد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإلغاء الانتخابات ووقف ملف الجنائية الدولية، والذي نقله له رئيس جهاز الشاباك نداف ارغمان خلال لقاء جمعهما الى جانب مسؤول أمريكي في مقر المقاطعة، أقدم جهاز الشاباك اليوم على سحب بطاقة الشخصيات الهامة VIP من قبل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

ونقل الموقع عن مصادر في الشاباك قولها إن "قرار سحب البطاقة جاء بتوجيهات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رداً على مساعي السلطة لمحاكمة "إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حيث كان المالكي عائداً من هناك.

وأضاف الموقع أن خطوة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الخطوات أقرها المستوى السياسي "الإسرائيلي" مؤخراً.

وتتيح البطاقة المذكورة والتي تصدرها الإدارة المدنية بتوصيات من الشاباك لحاملها التحرك بحرية في مناطق الضفة الغربية وإسرائيل" والسفر إلى الأردن.

في حين تعد هذه المرة الاولى التي يتم سحب هكذا بطاقة من مسؤول فلسطيني بهذا المستوى منذ إعلان محكمة الجنايات الدولية عن نيتها فتح تحقيق في المجازر الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أسابيع.

الجدير ذكره، أن نتنياهو نقل رسالة تهديد للرئيس عباس، في حال أصر على الشراكة مع حركة حماس في الانتخابات القادمة، وعدم وقفه ملف الجنايات الدولية قبل مغادرة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة التي تصر على فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وهو ما قابله الرئيس عباس بالرفض وأبلغ رئيس جهاز الشاباك قائلاً:" ابلغ نتنياهو لن نتراجع عن محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم، وعقب اللقاء مباشرة أوعز لوزير الخارجية رياض المالي بالعمل على الالتقاء بالجنايات الدولية لتسريع التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.