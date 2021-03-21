مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان امام ليون بث مباشر اليوم الاحد 21 -3 -2021 ، ولمشاهدة المباراة بجودة عالية HD تابع معنا هذه المقالة حتى النهاية ، وتأتي ضمن دوري الدرجة الأولى الفرنسي وذلك للتنافس على حصد اللقب ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي ، ونحرص في فلسطين اليوم دومًا على توفير روابط مشاهدات مباريات كرة القدم المحلية و العالمية.

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وعلق خبراء رياضيين على مباراة باريس سان جيرمان امام ليون في الدوري الفرنسي ، أن المباراة ستحمل العديد من المفاجآت الميدانية في ظل حماسة لاعبي سان جيرمان نحو تحقيق الفوز .

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موعد بدء مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون :

سيلعب لاعبو باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الاحد الموافق 1-3-2021 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية .

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الاحد :

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نقاط باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي :

ويتساوى الفريقان الفرنسيان في النقاط في جدول الدوري ولا يفصل بينهما سوى فارق الأهداف في الوقت الحالي .

وخسر باريس سان جيرمان في مباراة أمام نانت ، فيما تعادل فريق ليون ضد ريمس ضمن المنافسات في الدوري الفرنسي ، وحتى الان ، يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني حاليا بفارق ثلاث نقاط عن ليل متصدر الدوري .

ويأمل سان جيرمان في إدارة جولة جيدة للعودة إلى قمة الجدول والاحتفاظ بلقبهم في الأسابيع المقبلة ، وفق تقارير صحفية اوروبية .

وأكدت التقارير الاعلامية ، أن فريق ليون الفرنسي يمتلك تطلعاته الخاصة باللقب وسيتطلع إلى الصعود فوق باريس سان جيرمان لتعزيز طموحاته في اللقب .

وفاز باريس سان جيرمان بهذه المباراة 29 مرة في الدوري الفرنسي ، بينما حقق ليون 20 انتصاراً، بينما انتهى 20 مباراة أخرى بالتعادل ، ما يعطي الافضلية للفريق الاول

وحملت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، مواجهة مكررة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في إعادة لنهائي العام الماضي الذي انتهى بفوز البافاري (1-0).