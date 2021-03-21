داخلية غزة تصدر إعلانًا هامًا بشأن اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص

أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، مساء اليوم الاحد، إعلانًا هامًا بشأن مسابقة تعيين ضباط اختصاص بالوزارة للعام 2021.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ستبدأ اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص بوزارة الداخلية، اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 22 مارس، في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة.
إليك نص الاعلان :
إعلان مهم: بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص بوزارة الداخلية
تعلن هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2021م، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22 فبراير الماضي.
وتؤكد الهيئة أن الاختبارات ستبدأ اعتباراً من يوم غد الإثنين 22 مارس 2021، في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة.
وتنوّه الهيئة أنه سيتم إبلاغ كل متسابق بموعد وساعة كل اختبار في التخصصات التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً، وذلك برسالة نصية عبر الهاتف المحمول، وعبر حسابه على صفحة الدخول الموحد.
كما تدعو الهيئة كافة المتسابقين لإحضار بطاقة الهوية الشخصية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة عند الحضور .
هيئة التنظيم والإدارة
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الأحد 21 مارس 2021