داخلية غزة تصدر إعلانًا هامًا بشأن اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص

أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، مساء اليوم الاحد، إعلانًا هامًا بشأن مسابقة تعيين ضباط اختصاص بالوزارة للعام 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ستبدأ اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص بوزارة الداخلية، اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 22 مارس، في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة.

إليك نص الاعلان :

إعلان مهم: بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص بوزارة الداخلية

تعلن هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2021م، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22 فبراير الماضي.

وتؤكد الهيئة أن الاختبارات ستبدأ اعتباراً من يوم غد الإثنين 22 مارس 2021، في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة.

وتنوّه الهيئة أنه سيتم إبلاغ كل متسابق بموعد وساعة كل اختبار في التخصصات التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً، وذلك برسالة نصية عبر الهاتف المحمول، وعبر حسابه على صفحة الدخول الموحد.

كما تدعو الهيئة كافة المتسابقين لإحضار بطاقة الهوية الشخصية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة عند الحضور .

هيئة التنظيم والإدارة

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الأحد 21 مارس 2021