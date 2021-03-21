افضل تردد لقنوات المسلسلات في شهر رمضان 2021

تردد قنوات مسلسلات شهر رمضان 2021، يقدمه لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إلى محبي الدراما المصرية والعربية ومحبي المسلسلات خاصة في شهر رمضان المبارك، والذي يهتم فيه نسبة كبيرة من الناس في مشاهدة المسلسلات، لذلك نرفق لكم بعض ترددات قنوات مسلسلات شهر رمضان 2021.

افضل تردد قنوات المسلسلات في شهر رمضان 2021

وسنقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أدناه ترددات قنوات مسلسلات شهر رمضان 2020، والتي تتميز بدقة كبيرة ووضوح عالي الجودة وصوت نقي.

تردد قنوات سي بي سي cbc

نايل سات 11488 ( 27500 ( h أفقي 3/4

مسلسلات رمضان 2021 على cbc

تقدم قناة cbc وcbc دراما على جمهورها هذا العام بإطلالة منوعة متخذة من الأكشن والكوميديا والغموض صبغة لأعمالها الدرامية الحصرية والمتمثلة في:

تردد قناة اون on في رمضان

نايل سات 10853 (h) 27500 أفقي 5/6

تردد قنوات دي ام سي 2021

نايل سات 11449 ( 27500 ( h أفقي 5/6

مسلسلات رمضان على دي ام سي

تطل قناة dmc drama 8 على مشاهديها في رمضان بسلسلة متنوعة من المسلسلات لألمع نجوم الدراما المصرية والعربية 9 هي:

فالنتينو للنجم الكوميدي عادل امام

البرنس للنجم محمد رمضان

لما كنا صغيرين للنجم محمود حميدة 0 وخالد النبوي

فرصة ثانية للنجمة ياسمين صبري

رجالة البيت للنجم احمد فهمي وأكرم حسني

تردد قنوات mbc

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

12015 (v)

11938 (v)

12226 (h)

تردد قنوات النهار 2021

نايل 8 سات 11488 (h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة روتانا دراما

FEC نايل سات 11296 (h) 27500 أفقي 3/4

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