إليك موعد شهر رمضان المبارك 2021 – 1442 هـ

موعد شهر رمضان المبارك 2021 – 1442 هـ ، وزادت نسبة عمليات البحث حول معرفة موعد بداية أول يوم لشهر رمضان الجديد ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم سنتعرف على الموعد وفق الحسابات الفلكية حيث يترقب ملايين المسلمين حول العالم ندعوكم هنا إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

وقد لاقت المقالة رواجًا واسعًا واهتمامًا كبيرًا حول موعد شهر رمضان المبارك 2021 فلكيًا ، إذ يحرص كافة المسلمين على صيامه وأداء الطاعات والعبادة للتقرب من الله عزو جل، ولقد خصصنا لكم هذه المقالة بعد رصد وجمع كافة الاحاديث الفلكية التي تؤكد اقتراب شهر رمضان .

ومع اقتراب شهر رمضان 2021 – 1442 هـ ، يوجه إليكم طاقم فلسطين اليوم خالص التهاني ونتمنى لكم شهرًا كريمًا مباركًا عليكم ، وتقبل الطاعات والعبادات .

موعد شهر رمضان المبارك 2021 -1442 هـ فلكيًا :

خبراء علم الفلك يتوقعون بأن موعد شهر رمضان الجديد سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 ، في حين لا تتعمد الدول الإسلامية على مجال الفلك إلا أنها تأخذه من الناحية التقريبية.

علمًا أن الدول الإسلامية تعتمد في معرفة موعد شهر رمضان خلال الرؤية الشرعية ورؤية الهلال بالعين المجردة .

كما ستبدأ الدول الاسلامية بعلمية تحري هلال رمضان 2021-1442 بعد مغيب شمس يوم الأحد 29-شعبان-1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م لتحديد ما اذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان أم أنه سيكون أول أيام رمضان 2021-1442 ، والله تعالى أعلا وأعلم .

دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ ".

ثواب الدعاء " مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ".

دعاء الإفطار الصحيح في رمضان :

ولقد ورد عن الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

ونواصل معكم ، ويأتي من بين دعاء الصائم في حالة أفطر عند قوم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – ﷺ – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:

"أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان موعد أول يوم شهر رمضان 2021 ، نهنأكم بالشهر الفضيل وكل عام وانتم بألف خير ، ونتمنى أن تكون قد نالت المقالة نالت اعجابكم .