القائد الخامنئي: ادارة بايدن ستواجه الفشل إذا استمرت في اتباع سياسة الضغوط

حذر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية القائد علي خامنئي اليوم الاحد، الإدارة الأمريكية الجديدة من أنها ستواجه الفشل إذا استمرت في اتباع سياسة الضغوط القصوى.

وقال القائد الخامنئي :"إن حملة الضغوط القصوى الأمريكية تهدف لجر إيران إلى طاولة التفاوض من موقع ضعف، مؤكداً بقوله: "على أمريكا أن تعلم أن هذه السياسة قد فشلت".

كما اكد على أن الظروف اليوم تغيرت مقارنة بعام 2015 وهذا التغيير هو لصالح إيران وليس الولايات المتحدة".

وأشار السيد الخامنئي بقوله: "سنعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي فقط بعد رفع العقوبات بالكامل".