"نتنياهو" يتعهد بتسيير رحلات جوية إلى السعودية

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت عن رغبته في إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية في حال فوزه بالانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل.

ونقلت القناة "13" العبرية عن نتنياهو قوله: "سأحضر لكم رحلات جوية مباشرة من "اسرائيل" إلى مكة، لافتاً إلى أن العلاقات مع السعودية علاقات طبيعية".

يشار أن إعلان رئيس حكومة الاحتلال جاء بعدما رفض التعليق سابقاً على سؤاله عن العلاقات المحتملة مع السعودية.

جدير ذكره انه تأتي وعود نتنياهو بإطلاق رحلات جوية مع السعودية، في ظل ما يواجهه اتهامات فساد داخل "إسرائيل"، حيث تظاهر آلاف المعارضين له، أمام مقر إقامته في القدس المحتلة وفي مدن أخرى، للأسبوع الـ 39 على التوالي.