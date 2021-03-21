استطلاع رأي: 56% من المستوطنين يفضلون ترك نتنياهو لمنصبه

أظهر استطلاع رأي أجرته القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن 56% من الجمهور "الإسرائيلي" يفضلون عدم استمرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في منصبه، وأن يحل محله شخص آخر في "النظام السياسي" كرئيس للوزراء.

وأشار استطلاع الرأي، إلى أن50% من المستطلع آرائهم يقولون بأن نتنياهو "لن يتمكن من الاستمرار في منصبه أثناء إجراء محاكمة ضده، ومن ناخبي اليمين 28% قالوا ذلك".

ولفت إلى أن 40% يتوقعون تعاون "نفتالي بينيت" مع نتنياهو، و36% يقولون بأنه فقط في حالة عدم إمكانية تشكيل حكومة بدون نتنياهو - سيتعاون بينيت معه.

ومن المقرر أن يجري الكيان المحتل بتاريخ 23-3-2021 الانتخابات الرابعة، في ظل ستنافس قوي بين الاحزاب "الاسرائيلية".