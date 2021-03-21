قوات الاحتلال تسحب بطاقة المرور "VIP" من رياض المالكي

سحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، بطاقة المرور ""VIP من وزير الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي عند جسر الاردن شرق الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال سحبت بطاقة المرور من المالكي، وأخضعته للتفتيش.

وعمدت قوات الاحتلال إلى إلغاء التنسيق المطلوب لإجراءات التفتيش، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق عند مخابرات الاحتلال على جسر الأردن.

وكانت حكومة الاحتلال قد وجهت للسلطة رسالة تهديد لردعها عن التوجه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لمحاسبة قادة جيش الاحتلال لشبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.