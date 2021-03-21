سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 21-3-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-3-2021 استقراراً على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة منذ أمس السبت.

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على تقديم اسعار الذهب في مصر والعديد من الدول بشكل دوري، وفي هذه المقالة يقدم اسعار الذهب في مصر بعياراته المختلفة لانه يبحث الكثير من المتابعين عنه.

سعر الذهب في مصر

وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 760 جنيها.

استقرار أسعار الذهب اليوم الاحد:

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة نحو 869 جنيها .

سعر عيار 18 وهو العيار الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 651 جنيها

سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة في سوق الذهب نحو 507 جنيها

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6080 جنيها

أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه

كيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه

ويلاحظ انه تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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