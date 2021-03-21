اشتيه: سنحاسب من يتجاوز أولويات الصحة بشأن لقاح "كورونا"   

نبّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، من أن الجهات المعنية ستحاسب من يتجاوز الأولويات التي وضعتها وزارة الصحة بشأن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ودعا اشتيه، خلال مؤتمر صحفي في الضفة المحتلة، لمحاسبة من يتجاوز الإجراءات المعلنة من الوزارة.

واكد رئيس الوزراء، أن عمليات اللقاحات ضد الوباء ستوزع بكامل الشفافية والوضوح"ـ وتابع بالقول اشتية : "اشترينا من أموالنا الخاصة 2 مليون طعم ضد "كورونا" ستصلنا في القريب العاجل".

وشدّد أن "نظامنا الصحي متماسك"، متوقعًا أن تستلم الصحة مع أواسط شهر أبريل المقبل 100 ألف طعم ضد "كورونا" من الصين و50 ألف من الصين و129 ألف من خلال شركة "أر فارما".

وأضاف اشتيه: "سأنتظر دوري حتى آخذ اللقاح ضد فيروس كورونا".

وحددت وزارة الصحة برام الله، الاولويات داخل الفئات لأخذ لقاح "كورونا"، وهم: الكوادر الصحية العاملين في المستشفيات العامة والخاصة والأهلية، مرضى الكلى، مرضى السرطان، و كبار السن فوق 75 سنة.