رابط فحص صرف المنحة القطرية الجديد شهر ابريل 2021

مع بداية شهر ابريل من المقرر ان تصرف اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة برئاسة السفير محمد العمادي المنحة القطرية لدعم الاسر الفقيرة والمستورة في قطاع غزة، وهذا ما جعل موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية إلى نشر هذا المقال، الذي يهم شريحة من الناس وهي شريحة الفقراء والاسر المستورة والأسر المتعففة.

وهذه المقالة تلاقي اهتماماً كبيراً من المواطنين كون المواطنين ينتظرونها من شهر لآخر وقيمتها 100 دولار وبالرغم من قيمتها وقسوة الاوضاع في قطاع غزة الا انها تدخل الفرحة والبهجة والسرور على الكثير من الاسر خاصة مع قرب شهر رمضان.

رابط صرف المنحة القطرية الجديد شهر 4 -2021 :

وتأتي مساعدات المنحة القطرية المقدمة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري د. محمد العمادي ، في إطار مساعدة الاسر الفقيرة التي غلب عليها واقع الحصار الاسرائيلي المستمر منذ عام 2007 ، الذي تسبب بانهيار المنظومة الاقتصادية بالقطاع .

وفي 14-2-2021 وزعت اللجنة القطرية 100 دولار على المستفيدين ، في حين ، وأكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ 100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

وفي هذه الدفعة الجديدة قد تلجأ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى نفس الإجراءات والشروط السابقة ، دون إضافة أي أسماء ، وهو متروك لهم، لحين إصدار بيان أو تصريح حول ذلك.

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