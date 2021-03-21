محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الصحفي طارق أبو زيد

أجلت محكمة الاحتلال الاسرائيلي العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة الصحفي الأسير طارق أبو زيد من سكان مدينة نابلس في الضفة المحتلة، للمرة الخامسة على التوالي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن محكمة الاحتلال في سالم قرب جنين، أجلت محاكمة الاسير أبو زيد؛ حتى تاريخ 9/5/2021م.

وتأتي محاكمة أبو زيد بعد تمديده لأكثر من أربع مرات سابقا، منذ اعتقاله قبل أكثر من خمسة أشهر تاريخ 1/10/2020م.

ونظم العديد من الصحفيين والنشطاء اعتصاما أمام محكمة سالم العسكرية، للتضامن مع الزميل الصحفي طارق أبو زيد بعد أشهر من اعتقاله، ورفضا لمواصلة اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أبو زيد بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس، ومصادرة أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، ونقله إلى مركز تحقيق الجلمة، وتم تأجيل محاكمته عدة مرات.

ونقلت مخابرات الاحتلال أبو زيد للتحقيق في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، بعد اعتقاله مباشرة، وبتاريخ 26/10 نقلته قوات الاحتلال من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن مجدو.

وسبق أن تعرض طارق للاعتقال عدة مرات من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.