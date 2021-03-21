الرجوب: "فتح" ستخوض الانتخابات بشكل منفرد

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب اليوم الاحد، أنه لم يتم التشاور مع حركة حماس حول تشكيل قائمة مشتركة، وأن حركة "فتح "ستخوض الانتخابات التشريعية بشكل منفرد.

وقال الرجوب: "لم نطرح على أي فصيل أية صيغة تحالف أو صيغة مشتركة، وهناك عدة فصائل توجهت إلينا لتشكيل قائمة مشتركة ونحن نحترم ذلك".

وأوضح أن مركزية فتح ستناقش في جلستها التي ستعقد يوم الجمعة المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس قائمتها للمجلس التشريعي وفق الآليات المعلنة سابقا، مؤكدا أن الجغرافيا ستأخذ حقها بالقائمة التي ستتشكل من 132 مرشحا، وسيتم عرضها على المجلس الثوري لحركة فتح.

وبين الرجوب أنه تم اعتماد مجموعة من المعايير من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح في اختيار المرشحين، لافتاً أنه لن تكون هناك استثناءات فيها، وسيكون هناك أعضاء ليسوا من عصب الحركة لكنهم ملتزمون بخطها.

وأشار قائلاً:"نحن في مرحلة وطنية حرجة وأعضاء المجلس التشريعي يجب اختيارهم على أسس ومعايير مختلفة في هذه المرحلة".

وأضاف الرجوب:" انه ناقشت اللجنة المركزية في اجتماعها أول أمس كافة المعطيات والتطورات، وتم التوافق على تقسيم الوطن إلى خمس ساحات وفق سياسة واحدة"، موضحا أنه تم فتح المجال لأعضاء من التنظيم أو من أصدقاء الحركة أو من المجتمع المدني لترشيح أنفسهم".،