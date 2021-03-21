بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الاحد 21 -3 -2021

بث ماشر مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الاحد 21 -3 -2021 ، وسيلعب الفريقان العريقان المباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي للتنافس على حصد اللقب ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة ، لمشاهدة المباراة التي سيسودها اجواء حماسية قوية بث مباشر بدون تقطيع ، تابع معنا حتى النهاية .

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موعد بدء مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون :

سيلعب لاعبو باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الاحد الموافق 1-3-2021 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية .

نقاط باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي :

ويتساوى الفريقان الفرنسيان في النقاط في جدول الدوري ولا يفصل بينهما سوى فارق الأهداف في الوقت الحالي .

وخسر باريس سان جيرمان في مباراة أمام نانت ، فيما تعادل فريق ليون ضد ريمس ضمن المنافسات في الدوري الفرنسي ، وحتى الان ، يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني حاليا بفارق ثلاث نقاط عن ليل متصدر الدوري .

ويأمل سان جيرمان في إدارة جولة جيدة للعودة إلى قمة الجدول والاحتفاظ بلقبهم في الأسابيع المقبلة ، وفق تقارير صحفية اوروبية .

وأكدت التقارير الاعلامية ، أن فريق ليون الفرنسي يمتلك تطلعاته الخاصة باللقب وسيتطلع إلى الصعود فوق باريس سان جيرمان لتعزيز طموحاته في اللقب .

وفاز باريس سان جيرمان بهذه المباراة 29 مرة في الدوري الفرنسي ، بينما حقق ليون 20 انتصاراً، بينما انتهى 20 مباراة أخرى بالتعادل ، ما يعطي الافضلية للفريق الاول

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الاحد :

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