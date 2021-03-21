التربية برام الله تمدد قبول طلبات التوظيف للوظائف التعليمية للأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم برام الله اليوم الأحد، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، عن تمديد قبول طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2021-2022 لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الأحد المقبل 28/3/2021.

وأوضحت التربية أن ذلك متاح عبر موقع الديوان www.gpc.pna.ps ، لافتةً أن القرار بالتمديد يأتي لغايات استكمال الوثائق الخاصة بطلب التوظيف للمتقدمين لمن تقدم بالفترة السابقة، والتقدم بطلب جديد لمن لم يستطع التقدم خلال فترة الإعلان السابق.

ونوهت أنه لن يتم لاحقا استقبال أية وثائق إضافية للطلبات، داعية في الوقت ذاته المتقدمين سابقا بطلبات إلى ضرورة التأكد من الوظيفة التي تقدموا لها، شريطة أن تتوافق مع الإعلان وقائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة.