"كورونا فلسطين".. تسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاحد، 21 حالة وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبيّنت الوزيرة أن الإصابات الجديدة بالفيروس سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 96، طولكرم 194، نابلس 402، الخليل 493، جنين 211، ضواحي القدس 55، طوباس 60، رام الله والبيرة 257، سلفيت 44، بيت لحم 109، أريحا والأغوار 19"، قطاع غزة 307.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 163، طولكرم 53، نابلس 86، الخليل 551، جنين 151، ضواحي القدس 94، طوباس 38، رام الله والبيرة 203، سلفيت 86، بيت لحم 139، أريحا والأغوار 43"، قطاع غزة 146.

وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية: "نابلس 6، الخليل 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 2، بيت لحم 5"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، وفق الكيلة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصلت اختبارات PCR خلال 24 ساعة الاخيرة: 10340 فحصًا.