صحة غزة: شاهدنا مزيدًا من الإصابات بـ"كورونا" وقد نضطر لتشديد الإجراءات المتبعة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، اليوم الاحد، أن قطاع غزة يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما تعدت حاجز 300 حالة خلال 24 ساعة.

وأوضح القدرة، في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، أن الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات وصلت إلى 113 حالة ، منها: 75 ما بين خطيرة وحرجة وهذا يشير إلى أن غزة، يشهد تزايد ملحوظًا في أعداد الاصابات .

وأكد القدرة، أن المؤشرات الصحية تحت المتابعة اليومية من قبل اللجنة المختصة في الوزارة، وان الصحة تتابع باستمرار الحالة الوبائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

وأشار الناطق، إلى أن المؤشرات خلال الفترة السابقة أظهرت انخفاض واضح وملموس في معدلات الاصابة، أدى إلى جملة من انخفاض الاجراءات الوقائية التي تتناسب من الحالة الوبائية.

رفع توصيات لتشديد الاجراءات

من جهته، أكد د. مجدي ضهير مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة، ان غزة دخلت الموجة الثانية من تفشي كورونا، معزيًا ذلك إلى تراخي المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، ما أسفر عن ظهور زيادة معدلات الاصابة الجديدة.

وأوضح ضهير، أن حجر الزواية في السيطرة على هذه الزيادة، هي نفس الاجراءات المتخذة في الاجراءات الأولى المتمثلة بالتباعد البدني وارتداء الكمامة وغسل اليديين.

ونبّه، جميع الجهات المعنية من تدارك الموقف، داعيَا إلى تكاثف تتظافر الجهود في مواجهة الموجة الجديدة.

وقال ضهير: "وصلنا خلال اليوميين الماضيين إلى مراحل تنذر بخطر جديد في معدلات الاصابة وما هو متوقع في الايام المقبلة".

وأضاف أن عدم تظافر الجهود في مكافحة الفيروس، سنضطر إلى الخروج بتوصيات بموجبها تدعو الجهات الرسمية إلى تشديد الاجراءات الوقائية تواليًا حسب ما تشهده الحالة الوبائية، وصولاً للإغلاق الشامل.

وأشار إلى أن هناك زيادة في معدلات الانتشار في الدول المحيطة المجاورة لاسميا في السلالات الجيدة، ما ينذر بشكل واضح ان غزة ليست بعيدة عن هذا الخطر.

وشدّد ضهير، على أن وزارة الصحة تعوّل على اللقاحات المضادة للحد من تفشي الوباء، لافتًا إلى أنه في الأمد القريب "لن يكون هناك نسبة كافية لتطعيمات، قد تتيح لنا مكافحة الجائحة".

وذكر مدير الطب الوقائي، أن ما وصل القطاع حتى اللحظة يكفي لتطعيم نحو30 ألف شخص.

ايام صعبة

وفي السياق، استعرض مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة، د. رامي العبادلة، مخططات الوزارة في متابعة الاصابات بالوباء، ومنحنى الانتشار، ويؤكد أن معدل الاصابات ارتفع خلال الايام الثلاثة الماضية.

ونبّه العبادلة، من أن الايام المقبلة ستكون صعبة حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات.