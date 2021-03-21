دعاء هام للأمهات بالشفاء والعافية في عيد الأم

يحرص الكثيرون على التقرب من الأم خاصةً في عيد الأم، حيث يحتفل العالم اليوم، الحادي والعشرين من شهر مارس، بعيد الأم، وفيه يحرص الجميع على تقديم الهدايا للأمهات في عيد الأم، والدعاء للأم وأن يرزقها الصحة والعافية، ويحفظها من كل مكروه وسوء.

دعاء للأم في عيدها مكتوب

اللهم اشرح صدر أمي و ارح قلبها وجنبها الأحزان والآلام

اللهم إني استودعتك راحتها فاجعلها اسعد خلقك

اللهم اخفض لأمي صوتي وطيب لها كلامي وألن واعطف عليها قلبي

اللهم ارزقني برها ورضاها حتى مماتي

اللهم امنح أمي بركه في العمر وفرج عنها همومها

اللهم ارزق أمي مكانة حين تركع وزدها محبة حين ترفع

اللهم ارزق أمي الإخلاث حين تسجد وزدها

دعاء للام في عيدها بالصحة والعافية

اللهم ارزق أمي الصحة والعافية حين تكبر

اللهم لا تحرم أمي الفردوس يا أرحم الراحمين

اللهم أسعد أمي اضعاف ما أسعدتني وبارك في عمرها

اللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافية

اللهم أعني على برها حتى ترضى عنا

اللهم أسعد قلوب أمهاتنا وأستجب دعواتهم وطهر همومهم واغفر ذنوبهم

يارب خذ من عافيتي واسكبها في جسدها يا رحيم

دعاء للأم في عيدها بالشفاء

اللهم اشفى جميع أمهات المسلمين وأفرح قلوبهم وقلوب أحبابهم

اللهم ارح قلبها وتلطف بها يارب إني أوكل إليك أمر من آذاها

اللهم اجبر بخاطر أمي ولا تكسرها يا رحيم

دعاء للأم بالشفاء

اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء

اللهم اجعل جسد أمي صابرًا على البلاءِ

اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين

اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّ

اللهمَّ إجعل أوقاتها بذكرك معمورة وأسعدها حيةً وميتة

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا ولا تتألم وَجعًا

دعاء للأم في عيد الأم

اللهم أعني على بر أمي واجعلها ترضى عني يا كريم

اللهم أعني على الإحسان إلى أمي في جميع أحوالها

اللهم اغفر لأمي ما تقدم من ذنبها وما تأخر

اللهم اعصم أمي الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك

اللهم وأقر أعينها بما تتمناه لنا في الدنيا

اللهم أجعل أوقاتها بذكرك معمورة

اللهم لا تجعل لها ذنبًا إلّا غفرته ولا همًّا إلّا فرجته

أفضل دعاء للأم مكتوب

-اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرّها الذنوب.

-اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها.

-يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين.

-اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك.

-اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

-اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، نسأل الله العفو والعافية لأمهاتنا وأمّهات المسلمين.

-اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام.

-اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها، وأخبَرُ بمرضها فاشفها وأدرى بعلاجها فعجّل بشفائها أمي.

-يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا.

-يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها.

-اللهم أنت الشافي المعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

-اللهم قرّ أعيننا بشفائها، فإن البشر أعجز عن مداوتها إلا بقدرتك، وأنت نعم المستجيبين.

-اللهم لا تؤاخذنا بما كسبنا ولا كسبت، اللهم أنت الرحيم والعفو والمولى ونعم النصير، فرحمة منك يا لطيف بجسد أتعبه طول الحمل و صبر على تربية.

-اللهم اغفر لها اللهم اشفها اللهم ارفع عنها البلاء وخفف عنها يا رحيم.