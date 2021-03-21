إصابة الأسير أمير السباتين بفيروس كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:49 ص
21 مارس 2021
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 21/3/2021، عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا بين صفوف الاسرى.

وقالت الهيئة في بيان لها:"إن الأسير أمير السباتين والمعتقل حديثاً في مركز تحقيق عتصيون أعلن صباح اليوم عن اصابته بفايروس كورونا وجرى نقله إلى عزل سجن "الرملة"، ليرفع عدد الأسرى المصابين  لـ (368) أسيرا أصيبوا بكورونا منذ بداية انتشار الوباء في مارس/آذار من العام الماضي."

ويقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي  نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، و170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا وسط إهمال طبي متعمد من قبل مصلحة السجون بحقهم وخاصة في ظل انتشار فايروس كورونا.

 

 

 

 

 

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