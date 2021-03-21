قرارات هامة من ديوان الموظفين بشأن تثبيت العقود والبطالة

أعلن ديوان الموظفين اليوم الأحد 21/3/2021، البدء في إجراءات تعيين أصحاب عقود المالية والبطالة الدائمة للوظائف الحرفية والخدماتية على الفئة الرابعة والخامسة بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتعيين.

وأوضح ديوان الموظفين العام في مؤتمر صحفي، حول سلسلة من القرارات الخاصة بإجراءات تثبيت العقود الحكومية، أن الديوان بدأ في إجراءات تعيين عقود المالية والبطالة الدائمة من اصحاب المؤهلات العلمية ( دبلوم ، بكالوريوس) على الوظائف المهنية على الفئة الرابعة.

وجاء قرار الديوان بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتعيين الواردة في القرار الصادر بالخصوص، على أن يتقدموا للتنافس مستقبلاً على الإعلانات التخصصية الصادرة عن ديوان الموظفين العام لمن يرغب منهم بذلك .

كما قرر الديوان، تعيين عقود ديوان الموظفين العام الذين أمضوا سنة فأكثر من تاريخ التعاقد معهم وذلك بشكل دوري، على أن يتم احتساب مدة العمل على بند عقد الديوان لأغراض التقاعد حسب الأصول وتنفيذاً للقرار الصادر بالخصوص.

كما قرر البدء بتطبيق اللائحة الخاصة بتنظيم إجراءات توظيف ذوي الإعاقة على الأدوار الوظيفية الجديدة والتي لم يتم الترشيح عليها.