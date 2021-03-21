استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأحد 21/3/2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي.

واستقر سعر الجنيه المصري أيضا أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني.

كما استقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) بقي سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبالأمس، ردت الحكومة المصرية، على ما تردد عن وجود قرار برفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز القادم.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

ووفق البيان، أشارت الوزارة إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وقالت الحكومة المصرية في بيان أمس السبت إن البلاد لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي حتى نهاية يونيو/حزيران القادم.

وأضاف البيان أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الزيوت النباتية يكفي 4.8 شهر كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي بواقع 9.2 شهر.

والخميس الماضي، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، لتظل في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، للمرة الثالثة على التوالي، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وبهذا القرار تظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

واستقر سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، عند 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

كما بقي متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 21.81 جنيه للشراء و21.95 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي 51.76 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.