عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على شاب بالشيخ جراح

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد 21/3/2021، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن 89 مستوطنا بينهم 50 طالبا تلموديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال، بالضرب المبرح على الشاب المقدسي محمود بركات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت مصادر مقدسية أن الشاب نقل للمستشفى للعلاج بعد إصابته بكدمات في يديه وساقيه وجروح في جسده.

واقتحم باحات المسجد الأقصى الأسبوع الماضي 569 مستوطنا وعشرات من جنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال.

ويشهد الأقصى قيام جماعات الهيكل المتطرفة بتنفيذ صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى، وسط دعوات في منتصف شهر نيسان العبري لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وكان الشيخ عكرمة صبري قد دعا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، ردا على دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام الأقصى.

ولفت إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.