سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 21/3/2021

تشهد اسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 21/3/2021 ، ارتفاع طفيف بعد انخفاض دام عدة ايام خلال الاسبوع الماضي .

يرجع الارتفاع الملحوظ لسعر أونصة الذهب عالميا في ختام جلسات التداول الجمعة مما أدي إلي تغير الأسعار بشكل واضح للمستهلكين في السوق المحلى للبيع والشراء لذلك يهتم ويبحث كل من المواطنين خاصة الشباب المقبلين على الزواج أو من السيدات من محبي اقتناء الذهب أو التغيير أو من المستثمرين وخاصة تجار الذهب حيث تعد المنطقة العربية من اهم الأسواق في تداول بيع وشراء الذهب ولا تقل أهمية عن أي منطقة كبرى للبيع والشراء بسوق الذهب

سعر الذهب في السعودية اليوم

من خلال هذا الجدول سوف نتعرف على أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعا متباين وملحوظ بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات السبت 20 مارس 2021 إليكم متوسط الأسعار وهي كما يلي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 210.57 ريال $56.14

سعر الذهب عيار 22 193.03 ريال $51.46

سعر الذهب عيار 21 184.26 ريال $49.12

اسعار الذهب عيار 18 157.93 ريال $42.10

سعر الذهب عيار 14 122.84 ريال $32.75

سعر الذهب عيار 12 105.29 ريال $28.07

اسعار أوقية الذهب 6,549 ريال $1,746

اسعار جنيه الذهب 1,474 ريال $392.98

اسعار كيلو الذهب 210,575 ريال $56,138

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, March 20, 2021 07:57 PM بتوقيت دولة السعودية أسعار أونصة الذهب اليوم في السعودية

سعر الاونصة اليوم بالريال السعودي الذهب 24 قيراط: 6500 ريال سعودي

كم بلغ سعر اليوم للاونصة الذهب 22 قيراط: 5960 ريال سعودي

سعر السبائك بالريال السعودي

من اهم الخدمات التي تتم متابعتها من جانب القراء خدمة أسعار الذهب و الأكثر تداولا اليوم في المملكة العربية السعودية لأنها من المعلومات الاقتصادية الهامة للأفراد كما أن أسعار الذهب بصفة عامة والسبائك يهتم بها المستثمرين لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي

سعر السبيكة واحد كيلو جرام بسعر اليوم: 217000 ريال سعودي

كما سجلت سبيكة الذهب نصف كيلو جرام بسعر اليوم: 108500ريال

كم يبلغ سعر سبيكة الذهب ربع كيلو جرام سعر اليوم:54250 ريال سعودي

وللعلم يوجد الكثير من الاختلافات في سوق الذهب وذلك ما بين سعر الذهب الجديد والمستعمل حيث يتم خصم المصنعية للذهب المستعمل لذالك ليصبح سعره اقل من أسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية