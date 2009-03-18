حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا

فلسطين اليوم-غزة

تتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئياً ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة والتي تكون دون معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في المناطق الشمالية، كما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 14-7 /15-8 /12-8

بيت لحم 13-6 /14-7 /11-7

رام الله 13-6 /14-7 /11-7

طولكرم 15-8 /16-8 /13-8

نابلس 15-7 /16-8 /13-9

قلقيلية 15-8 /16-8 /13-8

جنين 18-9 /19-9 /16-11

سلفيت 14-7 /15-8 /12-8

طوباس 17-8 /18-8 /15-10

غزه 18-11 /19-11 /20-11

الخليل 12-5 /13-6 /10-6

خان يونس 18-11 /19-11 /20-11

أريحا 24-12 /25-12 /22-12

رفح 19-10 /20-10 /21-10