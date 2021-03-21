الكشف عن فحوى رسالة التهديد من رئيس الشاباك للرئيس عباس

كشفت مصادر إعلامية عبرية اليوم الأحد 21/3/2021، عن أن رئيس الشاباك "الإسرائيلي" نداف أرغمان وجه تهديداً لرئيس السلطة محمود عباس.

وقال الصحفي "الإسرائيلي" شمريت مئير النقاب عما حصل في اللقاء بين أرغمان وعباس قبل أيام.

ونقل الصحفي والذي يعمل كاتباً في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن عضو اللجنة المركزية في فتح جبريل الرجوب قوله، "جاء إلينا وهددنا جميعاً".

ووفقاً لمئير وصف الرجوب المجتمع "الإسرائيلي" بأنه مجتمع فاشي، كما هاجم الرجوب نتنياهو بالقول: "نتنياهو أسـوأ من موسولينـي".

وحول رده فعل الرئيس عباس والرجوب، قال أبو مازن لأرغمان: "شربت قهوتك، الله معك -قصده اقلب". على حد زعم الصحفي الإسرائيلي.

يُشار إلى أن أرغمان، حث رئيس السلطة على إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة، في حال شاركت حركة حماس".

ونقلت القناة كان العبرية عن مصدر فلسطيني قوله؛ إن "رئيس السلطة الفلسطينية رفض طلب أرغمان".