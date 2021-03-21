مشروع سكة حديد بين الامارات و"اسرائيل" ويمر في الأردن والسعودية

أعلن مسؤول "إسرائيلي" كبير أمس السبت 20/3/2021، عن دراسة مشاريع ضخمة بين تل أبيب وأبوظبي، بينها إنشاء خط سكة حديد يربط الإمارات بميناء حيفا المطل على البحر الأبيض المتوسط.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو آفي سمحون أن المشاريع تركز على البنى التحتية الكبيرة ذات الطابع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن خط سكة الحديد من المفترض أن يمر في كل من الأردن والسعودية.

ولفت إلى أن ما يزيد من فرص تنفيذ هذا المشروع، أن جزءا كبيرا من خط السكة قائم حاليا، لكن ينقصه تدشين 200- 300 كيلومتر في الأردن فقط، معتقدا أن هذا الإنجاز سيسمح بنقل البضائع من "إسرائيل" إلى الإمارات في غضون يوم أو يومين، بخلاف النقل عبر الحاويات الذي يستغرق 12 يوما عبر قناة السويس.

وأوضح أن المشروع يسمح بنقل المنتجات الزراعية الطازجة، وهي المنتجات التي تفتقدها الإمارات بسبب الظروف المناخية، مؤكدا أن الولايات المتحدة مهتمة بإنجاز مثل هذه المشاريع، نظرا لعوائدها الاقتصادية على جميع دول المنطقة، بما فيها الأردن الأكثر احتياجا للمساعدة الاقتصادية.