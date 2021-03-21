من هو الشخص الذي ربط نتنياهو قرار الضم بموافقته ؟

أكد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إنه “لن يحصل” ضم لأجزاء من الضفة الغربية دون موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأجاب نتنياهو عن سؤال خلال لقاء لنتنياهو على القناة “12” الإسرائيلية الخاصة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، قائلا إن “ذلك لن يحصل دون موافقة رئيس الولايات المتحدة (بايدن)”، دون تفاصيل أخرى.

وفي أبريل/ نيسان 2020، وقع نتنياهو وبيني غانتس وزير الحرب اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق ببدء طرح مشروع قانون على الكنيست (البرلمان) لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز 2020.

لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود “خلافات” داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، حول توقيت وتفاصيل عملية “الضم”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.